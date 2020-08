USA : l'ISM manufacturier dépasse les attentes

03/08/2020 | 16:23

La croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière a progressé plus rapidement que prévu aux Etats-Unis en juillet, d'après les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.



Cet indice d'activité - réalisé auprès des directeurs d'achats - est ressorti à 54,2 le mois dernier, contre 52,6 en juin, et reste bien au-dessus du seuil de 50 à partir duquel il reflète une croissance du secteur.



Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse moins spectaculaire, autour de 53 points.



Le sous-indice des nouvelles commandes a notamment augmenté à 61,5 en juillet, contre 56,4, mais celui de l'emploi, même s'il progresse à 44,3, reste encore bien en-dessous du seuil fatidique des 50, un signe toujours préoccupant pour la santé du marché du travail.



