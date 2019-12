USA : l'ISM non-manufacturier en baisse

04/12/2019 | 16:12

Reflétant une décélération de la croissance du secteur non-manufacturier des États-Unis, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 53,9 pour le mois écoulé, contre 54,7 en octobre.



Le consensus l'attendait en repli moins marqué, à 54,5.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour l'indice ISM la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.