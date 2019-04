USA : l'expansion des services ralentit en mars

03/04/2019 | 16:14

Reflétant une décélération sensible de la croissance du secteur non-manufacturier des États-Unis, l'indice ISM s'est établi à 56,1 pour mars, contre 59,7 le mois précédent, alors même que le consensus ne l'attendait en baisse qu'à 58.



Paru un peu plus tôt, l'indice PMI du secteur américain des services d'IHS Markit traduit la même dynamique, quoique dans une moindre mesure, puisqu'il est ressorti à 55,3 pour le mois écoulé après 56 en février.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour les deux indices la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus il est bas au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est faible.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.