USA : l'indicateur avancé du Conference Board en hausse

22/08/2019 | 16:09

L'indicateur avancé du Conference Board s'est inscrit en hausse de +0,5% le mois dernier, a-t-on appris ce jeudi après-midi.



Il s'affiche ainsi à 112,2 en juillet, après deux déclins consécutifs en mai (-0,1%) et et juin (idem).



