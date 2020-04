USA : l'indice ISM manufacturier baisse moins que prévu

01/04/2020 | 16:11

L'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain ressort à 49,1 au titre du mois écoulé, à comparer à 50,1 en février (chiffre non-révisé).



Le consensus attendait une baisse bien plus nette à 45.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité manufacturière : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.



