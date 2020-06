USA : l'indice ISM manufacturier remonte en mai

01/06/2020 | 16:23

L'activité dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée au mois de mai, mais à un rythme moins sévère que le mois précédent, à en croire l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) dévoilée lundi.



L'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 43,1%, soit 1,6 point de pourcentage de plus que les 41,5% du mois d'avril, un niveau qui reste toutefois inédit depuis la crise de 2009.



Les économistes attendaient une hausse légèrement plus importante, avec un consensus établi autour de 44.



Le sous-indice de la production a progressé de 5,7 points, à 33,2 après 27,5 en avril, tandis que celui des nouvelles commandes est remonté à 31,8 contre 27,1 le mois précédent.



Celui de l'emploi a atteint 32,1, après 27,5 en avril.



Pour mémoire, un chiffre inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.