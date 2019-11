USA : l'indice ISM non-manufacturier en hausse

05/11/2019 | 16:13

Dévoilé ce mardi, l'indice ISM non-manufacturier aux Etats-Unis s'est établi à 54,7 en octobre, ce qui témoigne d'une hausse de 2,1 points en données mensuelles.



Cette hausse est plus marquée que l'évolution prévue par les économistes, lesquels tablaient en moyenne sur un indice à 53,5.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour cet indice la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur américain des services : plus il est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.



