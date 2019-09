USA : l'indice PMI composite en hausse

23/09/2019 | 15:57

L'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort à 51 en estimation flash pour le mois de septembre, à comparer à 50,7 pour août, traduisant ainsi une certaine accélération de la croissance du secteur privé américain.



Les analystes étaient moins optimistes, puisqu'ils misaient sur un PMI composite à 49,6.



Pour mémoire, c'est la barre de 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction de l'activité dans un secteur : plus l'indice PMI est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est élevé.



