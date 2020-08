USA : la croissance accélère dans les services selon l'ISM

05/08/2020 | 16:19

La croissance dans le secteur des services aux Etats-Unis s'est accélérée, contre toute attente, au mois de juillet, à en croire l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.



L'indice ISM des services s'est établi à 58,1 le mois dernier, après 57,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient en repli vers 55 d'après le consensus.



Il s'agit de sa deuxième progression consécutive après les replis des mois d'avril et de mai.



La composante des nouvelles commandes a été la plus dynamique, à 67,7 contre 61,6 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a reculé d'un point, à 42,1.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.