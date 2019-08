USA : la croissance dans le secteur privé ralentit (PMI)

22/08/2019 | 16:05

La croissance du secteur privé américain a de nouveau ralenti au mois d'août, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat.



L'indice PMI composite calculé par l'institut a reculé à 50,9 ce mois-ci dans sa version 'flash', après 52,6 en juillet.



Sachant que la barre des 50 points distingue croissance et contraction de l'activité, le niveau actuel de l'indice ne signale qu'une faible croissance du secteur.



Elément particulièrement préoccupant alors que certains économistes évoquent un possible retour en récession, l'indice PMI manufacturier 'flash' est lui retombé sous la barre des 50 points, à 49,9 en août contre 50,4 en juillet.



Il s'agit d'un plus bas de presque 10 ans.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.