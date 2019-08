USA : la croissance décélère dans les services

05/08/2019 | 16:20

La croissance de l'activité dans le secteur des services a ralenti aux Etats-Unis au mois de juillet pour revenir à son plus bas niveau depuis août 2016, montrent les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) dévoilés lundi.



L'indice ISM non-manufacturier s'est ainsi établi à 53,7 le mois dernier contre 55,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient autour de 55.



Ce chiffre reste cependant supérieur à la barre des 50 points, qui marque la délimitation entre croissance et contraction de l'activité.



Cela fait maintenant presque 10 ans (114 mois) que l'indice ISM des services se maintient en territoire d'expansion de l'activité.



Si la composante des nouvelles commandes s'est repliée, passant de 55,8 en juin à 54,1 en juillet, le sous-indice de l'emploi s'est quant à lui amélioré, à 56,2 contre 55 le mois précédent.



