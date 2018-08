USA : la croissance des services ralentit en juillet

03/08/2018 | 16:09

Reflétant une nette décélération de la croissance du secteur non-manufacturier des Etats-Unis, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 55,7 pour le mois écoulé, contre 59,1 en juin, et alors que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 58,6.



Publié un peu plus tôt, l'indice PMI des services calculé par IHS Markit s'est par contre légèrement réduit de 56,5 en juin à 56 en juillet. Avec la composante manufacturière, l'indice PMI composite est passé de 56,2 à 55,7 d'un mois sur l'autre.



Pour rappel, le seuil des 50 marque pour les indices ISM et PMI la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus ils sont hauts au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance sectorielle est soutenu.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.