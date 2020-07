USA : le PMI manufacturier se rapproche des 50

01/07/2020 | 15:59

La contraction de l'activité dans le secteur manufacturier américain a nettement ralenti en juin, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit pour ce secteur, qui ressort à 49,8 contre un creux de 39,8 inscrit au titre du mois de mai.



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur manufacturier des Etats-Unis : plus l'indice est bas en dessous de ce niveau, plus le rythme de la décroissance est soutenu.



'Alors que le PMI se dirige actuellement vers une forte reprise en forme de V, l'élan pourrait être perdu si l'augmentation du nombre d'infections virales conduisait à de nouvelles restrictions et provoquait un nouvel affaiblissement de la demande', commente Chris Williamson, chief business economist chez IHS Markit.





