USA : le PMI remonte dans le secteur des services

05/08/2020 | 16:07

Le secteur des services a retrouvé une certaine normalité aux Etats-Unis au mois de juillet, à en croire une enquête publiée mercredi.



L'indice PMI définitif des directeurs d'achat calculé par IHS Markit est en effet revenu à 50 le mois dernier, en version définitive, contre 47,9 en juin et 49,6 en estimation 'flash'.



L'indice s'établit donc au niveau du curseur des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et croissance de l'activité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.