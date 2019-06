07/06/2019 | 14:44

L'économie américaine a généré 75.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où le consensus en espérait plus du double, soit 185.000, et le taux de chômage s'est maintenu à 3,6%, conforme aux estimations.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles du mois précédent ont été révisées, passant de +263.000 à +224.000.





