USA : légère hausse de l'indice du Conference Board

25/02/2020 | 16:14

L'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en légère hausse ce mois-ci, à 130,7 contre 130,4 en janvier, alors que les économistes l'anticipaient en hausse plus marquée vers 132.



Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 173,9 à 165,1 d'un mois sur l'autre, mais celui portant sur leurs attentes s'affiche à 107,8, contre 101,4le mois précédent.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.