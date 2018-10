USA : les créations d'emplois inférieures aux attentes

05/10/2018 | 14:53

L'économie américaine n'a généré que 134.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon des données publiées par le Département du Travail, là où le consensus en espérait 185.000, mais le taux de chômage a diminué de 0,2 point à 3,7%, à peu près conforme au consensus (3,8% attendu).



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail est resté stable à 62,7% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de 8 cents en rythme annuel, à 27,24 dollars.





