USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas

20/09/2018

Le Département américain du Travail a rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 201.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 15 septembre, un chiffre en baisse (de 3.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé).



Il s'agit d'un plus bas depuis novembre 1969 - 197.000 inscriptions avaient alors été recensées.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient pourtant attendues en hausse par les économistes, puisque le consensus tablait sur 210.000 inscriptions.



La moyenne mobile sur 4 semaines a quant à elle été mesurée à 205.750 soit une baisse de 2.250 en données hebdomadaires, un plus bas depuis décembre 1969.





