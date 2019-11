USA : les mises en chantier et permis de construire en hausse

19/11/2019 | 14:45

Les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,8% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.314.000 en rythme annualisé, après 1.266.000 en septembre (chiffre révisé) et contre une hausse un peu plus importante à 1.320.000 attendue.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.461.000, après 1.391.000.



Le consensus était moins optimiste, escomptant une baisse du nombre desdits permis autour de 1.385.000.



