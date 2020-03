USA : les prix à l'import repartent à la baisse

13/03/2020 | 13:47

Les prix à l'import sont repartis à la baisse aux Etats-Unis en février, la baisse des prix des produits pétroliers en particulier rendant les biens importés moins chers pour les consommateurs.



Après un gain de 0,1% en janvier, les prix à l'importation ont baissé de 0,5% le mois dernier, selon des statistiques publiées vendredi par le Département du Travail.



Il s'agit de la plus forte baisse depuis août 2019.



Les prix à l'exportation ont, eux, reculé de 1,1% en février, après une hausse de 0,6%, en raison du repli des prix agricoles, légumes, soja et viande en tête d'après les chiffres de Washington.



