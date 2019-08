USA : les stocks de pétrole augmentent

07/08/2019 | 16:52

Les prix pétroliers restent orientés à la baisse mercredi suite à la publication des stocks américains de pétrole, ressortis en hausse.



Vers 10h45 (heure de New York), le brut léger américain décroche de 4,5% à 51,2 dollars et le Brent lâche 4% à 56,6 dollars.



D'après les données publiées par l'Energy Information Administration (EIA), une agence du Département de l'Energie, les stocks de brut ont augmenté de 2,4 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis.



Les stocks d'essence ont, eux, augmenté de 4,4 millions, tandis que ceux de produits distillés - qui incluent notamment le diesel et le fioul domestique - se sont accrus de 1,5 million de barils.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.