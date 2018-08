22/08/2018 | 16:40

Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont diminué de 5,8 millions d'unités, selon des données publiées ce jour par l'EIA (Energy Information Administration), à 408,4 millions de barils.



C'est une diminution plus importante que prévu, car les analystes s'attendaient à une baisse plus modeste de -1,5 millions de barils.





