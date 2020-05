USA : les ventes de logements anciens en baisse en avril

21/05/2020 | 16:15

La National Association of Realtors des États-Unis a fait état ce jeudi de 4,33 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en baisse de -17,8% par rapport à mars.



Les économistes anticipaient une baisse un peu plus marquée de cet indicateur, de l'ordre de -18,9%.





