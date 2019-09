USA : mises en chantier et permis de construire en hausse

18/09/2019 | 14:41

Les mises en chantier de logements ont augmenté de 12,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.364.000 en rythme annualisé, après 1.215.000 en juillet (chiffre révisé) et contre une hausse beaucoup plus légère à 1.250.000 attendue.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a lui aussi augmenté, s'établissant à 1.419.000, après 1.317.000.



Le consensus était moins optimiste, escomptant une progression du nombre desdits permis autour de 1.310.000.





