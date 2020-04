USA : nette baisse du PMI des services en mars

03/04/2020 | 15:59

L'indice final IHS Markit de l'activité de services aux États-Unis s'établit à 39,8 en mars, en nette baisse par rapport à février (49,4).



Il est malgré tout légèrement supérieur aux attentes des analystes (39,1).



Pour rappel, le seuil des 50 marque la limite entre expansion et repli de l'activité du secteur : plus l'indice est haut au-dessus de ce niveau, plus le rythme de la croissance est soutenu.



