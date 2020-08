USA : nouvelle hausse des commandes à l'industrie en juin

04/08/2020 | 16:41

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en juin, essentiellement à la faveur d'une forte demande d'automobiles.



Après une hausse de 7,7% en mai, les commandes à l'industrie ont signé une deuxième progression consécutive en juin et augmenté de 6,2%, d'après les chiffres publiés mardi par le Département du Commerce.



Les économistes anticipaient en moyenne une croissance de l'ordre de 5%.



