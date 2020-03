USA : petite hausse des prix à la consommation en février

11/03/2020 | 13:55

Les prix à la consommation aux Etats-Unis n'ont que faiblement augmenté au mois de février, la hausse des prix du logement et de l'alimentation ayant été absorbée par le repli des coûts de l'énergie.



Le Département du Travail a annoncé mercredi que son indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 0,1% le mois dernier, après une progression identique en janvier.



En rythme annuel, l'inflation ressort à 2,3%,



L'indice des prix hors alimentation et énergie a, lui, augmenté de 0,2% en février, après une progression de 0,2% également en janvier, ce qui témoigne d'une inflation sous-jacente qui reste globalement maîtrisée.



En rythme annuel, le taux d'inflation hors éléments volatils et alimentation ressort à 2,4%.



