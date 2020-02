USA : production industrielle sous le consensus

14/02/2020 | 15:32

Après une baisse de 0,4% (révisée après -0,3% en estimation initiale), la production industrielle des États-Unis a reculé de 0,3% en janvier, selon les données de la Réserve fédérale, alors que le consensus de marché n'attendait qu'un recul de 0,2%.



Plus précisément, la production du seul secteur manufacturier s'est contractée de +0,1%, mais a augmenté de 0,3% en excluant les avions et équipements, tandis que la production des 'utilities' a souffert d'une météorologie inhabituellement clémente.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en baisse de 0,3 point de pourcentage à 76,8% le mois dernier, un taux inférieur de 0,1 point au consensus et de trois points à la moyenne de long terme.



