USA : tassement du PMI manufacturier en mars

01/04/2019 | 15:59

L'indice PMI IHS Markit des Etats-Unis pour le secteur manufacturier s'établit à 52,4 pour février, en baisse par rapport à un niveau de 53 en février, et atteint ainsi son niveau le plus bas depuis juillet 2017.



Cette évolution traduit un ralentissement de la croissance du secteur d'un mois sur l'autre. Pour rappel, la barre de 50 marque la limite entre expansion et contraction: plus l'indice est bas au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est faible.



