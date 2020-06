Wall Street abandonne ses gains du début de séance

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, qui avait ouvert vendredi sur un net rebond au lendemain de sa pire séance depuis mars, effaçait ses gains peu après la mi-séance, toujours inquiète de la situation économique et sanitaire aux Etats-Unis.

Aux alentours de 18H05 GMT, le Dow Jones Industrial Average grappillait 0,12% à 25.157,72 points après être monté de plus de 3% plus tôt dans la séance.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,61% à 9.435,16 points et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,28% à 2.993,73 points.

"Wall Street commence à se demander si le plongeon d'hier était juste ponctuel", observe Lillian Currens de Schaeffer.

Rattrapée par l'incertitude économique et les craintes d'une deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis, la place new-yorkaise avait en effet connu jeudi sa plus lourde chute en trois mois.

"Les trois indices s'acheminent vers d'importantes pertes hebdomadaires", note Mme Currens.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait, s'établissant à 0,6838% contre 0,6690% jeudi soir.

afp/rp