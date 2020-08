Wall Street grimpe à la clôture, les valeurs de la tech se reprennent

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, profitant de la remontée des valeurs technologiques et réagissant de manière positive au choix de Kamala Harris comme colistière du démocrate Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,05% à 27.976,69 points, le Nasdaq a grimpé de 2,13% à 11.012,24 points et le S&P 500 a fini tout proche de son record, en hausse de 1,40% à 3.380,35 points.

afp/rp