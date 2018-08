A l'assaut de ses records historiques Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à long terme du 23/08/2018 | 16:35





Porté par des publications qualitatives de sociétés, avec notamment plus de 83% des sociétés du S&P500 qui ont publié au-dessus du consensus concernant les bénéfices (en hausse moyenne de plus de 25.5%), l’indice repart ainsi à l’assaut de ses records historiques.



La dynamique reste clairement positive et seul un retour sous les 25000 points (moyenne mobile à 20 semaines) militerait pour l’amorce d’une consolidation en direction des 24230/23530 points. En dépit de l’escalade des tensions commerciales, avec l'entrée en vigueur des nouveaux produits taxés pour un montant de 16 milliards de dollars, des sanctions à l’encontre de l’Iran, de la Russie et de la crise financière en Turquie, le DOW JONES n’aura finalement pas montré de réels signes de faiblesse cet été.Porté par des publications qualitatives de sociétés, avec notamment plus de 83% des sociétés du S&P500 qui ont publié au-dessus du consensus concernant les bénéfices (en hausse moyenne de plus de 25.5%), l’indice repart ainsi à l’assaut de ses records historiques.La dynamique reste clairement positive et seul un retour sous les 25000 points (moyenne mobile à 20 semaines) militerait pour l’amorce d’une consolidation en direction des 24230/23530 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique DJ INDUSTRIAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine