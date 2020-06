acrouan - Jour férié avant pluie de résultats > 18/01/10 15:59

Wall Street : un jour férié avant une pluie de résultats

Les marchés américains sont fermés ce lundi pour le Martin Luther King Day. Ils avaient clôturé en nette baisse vendredi soir après les résultats mal accueillis de JP Morgan. Mais la saison des résultats commencera vraiment cette semaine.



Wall Street est fermée ce lundi. Comme tous les troisièmes lundi de janvier depuis 1983, les Américains fêtent le révérend Martin Luther King. Un peu de repos donc, du côté des places Boursières, mais le reste de cette semaine écourtée promet d’être dynamique : pas mois des 57 entreprises du S&P 500 publieront, dont 5 du Dow Jones. Les secteurs technologique et bancaire concentreront les principales publications.



Citigroup et IBM demain, mardi. Bank of America (BoA), Morgan Stanley, State Street, eBay et Wells Fargo mercredi. Western Digital, Capital One, Goldman Sachs et Google jeudi. Puis General Electric vendredi. Tel est le programme des principales publications de la semaine.



«Après une hausse de près de 24% de l’indice S&P 500 et de 60% des valeurs technologiques, ces publications s’annoncent dangereuses. Elles pourraient justifier des prises de bénéfices», préviennent ce lundi les analystes d’Aurel BCGn rappelant que le géant de l’aluminium Alcoa a fini la semaine dernière en recul de 8,2%, et vendredi, JP Morgan Chase et Intelont reculé respectivement de 2,3% et de plus de 3%, après des publications mal accueillies.



A la clôture vendredi, tous les marchés mondiaux étaient à la peine : Wall Street a fini en fort repli, avec un indice Dow Jones cédant 0,96%, un Nasdaq lâchant 1,08% et un Nasdaq s’effritant de 1,24%. Ce lundi matin, les Bourses asiatiques ont terminé la séance clairement dans le rouge. Le Nikkei s’est replié de 1,16% à 10.855,08 points.



Dans l’actualité de la semaine, Kraft Foods envisagerait de porter son OPA hostile à 17,9 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Dans un entretien accordé au Telegraph, le directeur général de Cadbury Todd Stitzer avance que le titre pourrait être valorisé au-delà de 10 livres si le groupe respecte le milieu de ses prévisions à échéance 2013.



Les indicateurs macroéconomiques peu nombreux

Deux indicateurs seront intéressants à suivre, mercredi : Les prix à la production et les mises en chantier de logements, publiés à 14h30. «Les prix à la production resteront sages et ne devraient pas affecter le comportement des investisseurs et les mises en chantiers seront en fort recul», anticipe Aurel. Même jour, même heure, William Dudley, le président de la banque centrale de New York, présentera un discours.



Jeudi, l’activité industrielle de la région de Philadelphie pour janvier sera dévoilée à 16 heures.



Le pétrole baisse, le dollar monte.

Le pétrole reprend un peu de couleurs ce lundi, après avoir atteint un point bas de trois semaines, à 77,05 dollars le baril durant les échanges asiatiques. Le baril vaut désormais 78,6 dollars. Le ministre qatari en charge du pétrole a assuré ce jour qu’il pensait que l’Opep n’aura pas à relever sa production de pétrole en 2010. L’organisation publiera demain son rapport mensuel.



Par ailleurs,les conditions météorologiques deviennent plus favorables aux Etats-Unis et l’EIA (International Energy Agency) a indiqué, vendredi, que la vague de froid qui a traversé les Etats-Unis ne modifierait pas sensiblement les projections de demande en 2009 et 2010, notamment sur le premier trimestre 2010.



Le dollar s’est quant à lui renforcé face à la monnaie unique européenne. Un euro valait durant la matinée 1,4334 dollar (-0,4%) alors que les ministres des Finances étudient toutes les possiblités pour réduire la dette de la Grèce. Vers 15h30, le taux de change s’établit à 1,4380.



Marine Rabreau (Lefigaro.fr)