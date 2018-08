DKSH : dérape de 6% après ses semestriels

08/08/2018 | 11:13

L'action DKSH Holding chutait de 6% ce matin à la Bourse de Zurich après que 'l'externalisateur d'affaires' a publié ses comptes semestriels décevants et des prévisions en berne.



Le groupe a terminé son premier semestre sur un CA en hausse de 7,4% à 5,7 milliards de francs suisses, soit + 4,3% à changes constants. Ce dernier taux est plus élevé que celui constaté en 2017 (+ 3,9%).



Cependant, le résultat opérationnel ne prend que 0,5% en francs suisses et recule de 3% à changes constants, à 139,5 millions, et le bénéfice après impôts varie de respectivement 4,5% et 0,4%, à 69,6 millions.



Le groupe, qui auparavant escomptait une hausse des ventes et des profits en 2018, envisage désormais une croissance et un résultat opérationnel du même ordre que ceux de 2017.





