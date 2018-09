DKSH ouvre un nouveau centre de distribution au Vietnam

Zurich (awp) - DKSH étend son réseau de distribution au Vietnam. Le spécialiste zurichois des services de marketing et de commerce de gros a ouvert un nouveau site dans la province de Dong Nai, voisine de Hô Chin Minh Ville, dans le sud du pays.

Le nouveau centre, qui dispose des technologies les plus récentes en matière de logistique et de stockage, se consacrera aux clients de l'industrie alimentaire et des boissons, de celle des soins du corps et du secteur des spécialités chimiques, précise mardi le groupe sis à Zurich et essentiellement actif en Asie.

