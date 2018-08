DKSH remporte un contrat avec le sud-coréen Lotte

Zurich (awp) - Le groupe zurichois DKSH a décroché un contrat avec le sud-coréen Lotte, un des grands producteurs d'articles de confiserie, pour la distribution et la vente de ces produits à Singapour. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été communiqués.

Le potentiel de croissance pour le marché des confiseries en Asie est très prometteur, indique mercredi DKSH dans un communiqué. Selon une étude, ce secteur a engrangé un chiffre d'affaires de 80,3 milliards de dollars (environ 80 milliards de francs suisses) et sa croissance annuelle est attendue à 5,7% entre 2018 et 2021. Le marché singapourien devrait pour sa part atteindre une croissance de 7,4% par an.

Aujourd'hui environ 30% des clients de DKSH sont asiatiques, précise le groupe.

