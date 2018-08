DKSH signe un accord de distribution avec SC Johnson en Nouvelle Zélande

Zurich (awp) - DKSH a signé un accord de services avec le fabricant américain de produits d'entretien SC Johnson pour la Nouvelle Zélande. Le groupe zurichois actif dans le marketing et la distribution en Asie assurera la présence des marques de SC Johnson dans les magasins PAK'n'SAVE, New World, Countdown, SuperValue et FreshChoice dans le sud de l'île.

Entreprise détenue en mains familiales, SC Johnson commercialise notamment les marques Raid, Off, Duck, Glade, Mr. Muscle, Pledge, Kiwi et Drano. Le groupe américain compte quelque 13'000 collaborateurs dans le monde et affiche un chiffre d'affaires annuel de près de 10 milliards de dollars (9,8 milliards de francs suisses).

vj/rp