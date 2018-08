DKSH : Credit suisse passe à la vente

08/08/2018 | 11:21

Credit suisse est passé directement de l'achat à la vente (de 'surperformance' à 'sous-performance') sur l'action de 'l'externalisateur d'affaires' DKSH, qui a publié des comptes semestriels décevants. L'objectif de cours est sabré de 100 à 65 francs (- 35%).



'Nous pensions que la stabilisation de la Thaïlande, l'accélération de la croissance organique dans le secteur de la consommation, l'atténuation du recul du luxe et la reprise des fusions & acquisitions favoriseraient une croissance rentable', déplore une note de recherche. Mais malgré une accélération dans la consommation, la marge opérationnelle s'est sensiblement dégradée durant le premier semestre.



DKSH doit faire face à d'importantes dépenses, ce qui devrait limiter l'amélioration des marges. Les analystes abaissent en conséquence de 12 à 18% leurs estimations de bénéfices par action de 2018 à 2020.



Dans le secteur, Credit suisse préfère des valeurs plus profitables et plus génératrices de cash comme Experian, SGS ou Teleperformance.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.