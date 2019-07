DKSH coopère avec Signify en Indonésie

Zurich (awp) - DKSH a signé un accord de coopération en Indonésie, via son partenaire local Wicaksana, avec Signify (ex-Philips Lightning), leader mondial de l'éclairage professionnel et grand public. Le fournisseur zurichois de services de distribution s'occupera de la chaîne d'approvisionnement pour les produits électroniques et technologiques de Signify.

Les montants en jeu n'ont pas été précisés dans le communiqué publié jeudi. Le partenariat démarrera dans les régions éloignées des Célèbes (ou Sulawesi), à l'Est de l'île de Bornéo.

Il s'agit d'une extension d'une coopération entamée en 2011 à Hong Kong et élargie en 2015 à Singapour. Via la coentreprise DKSH Smollan, le groupe zurichois assure également des prestations en Thaïlande pour Signify, groupe néerlandais coté en Bourse et actif à l'échelle mondiale.

op/fr