DLSI : Groupe DLSI - CA 1er semestre 2018

Communiqué

Vendredi 14 septembre 2018

Résultats semestriels 2018

Croissance du Chiffre d'affaires: +11,1%

Activité toujours en hausse

Des résultats en forte progression Résultat net part du Groupe : +32,3%

Le Directoire et le Conseil de surveillance de DLSI SA se sont réunis le 13 septembre et ont arrêté les comptes (non audités) du 1ersemestre 2018 :

Milliers €Normes IFRS 30/06/2018 (6 mois) 30/06/2017(6 mois)

Chiffre d'affaires 109 668 +11,1% 98 680 Résultat opérationnel 5 219 +11,7% 4 672 Marge opérationnelle 4,8% 4,7% Résultat avant impôt (*) 4 676 +25% 3 741 Charge d'impôt 1 171 +6,3% 1 101 Résultat net total 3 504 +32,7% 2 640 Marge nette 3,2% +18,5% 2,7% Résultat net part du Groupe 3 483 + 32,3% 2 632 Capitaux propres 43 700 37 216 Dettes financières (B) (**) 6 591 12 078 Trésorerie (C) 4 159 7 041 Endettement net (B-C) 2 432 5 037 Gearing (B-C) / (A) 5.56% 13,5%

(*) La contribution sur la valeur ajoutée(CVAE) suite à la réforme de la taxe professionnelle, a fait l'objet d'un reclassement en impôt sur le résultat conformément aux IFRS ainsi que le CICE déduit du résultatopérationnel.

(**) Les dettes financières ont été réduites des créances sur Etat (CICE)

Premier semestre 2018

Le chiffre d'affaires consolidé semestriel au 30 juin s'établit à 109.668 k€, en progression de 11,1% parrapport au 30 juin 2017. Les 52 agences en France ont contribué à hauteur de73,7%des ventes dusemestre. L'activité est soutenue dans le nucléaire, le bâtiment et l'industrie, ainsi qu'auprès de la clientèletertiaire.

Le chiffre d'affaires du nucléaire au 30 juin 2018 s'établit à 6 543 k€, à comparer à 3 958 k€ au 30 juin 2017,en progression de 65,3%.

L'international,déployé en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne représente26,3%du chiffred'affaires consolidé.

Le résultat opérationnel s'élève à 5 219 k€, en hausse de 11,7%.

Le résultat net au 30 juin 2018 s'élève à 3 504 K€, comparé au résultat net du premier semestre 2017 de 2 640 K€. Le résultat net part du Groupe atteint3 483 K€soit +32,3% par rapport au 1ersemestre de l'exerciceprécédentalors que le CICE (Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi) a été ramené de 7% à 6% dela masse salariale.

Le bilan se renforce :

Les capitaux propres atteignent 43,7 M€, après le versement d'un dividende de 0,60 € par action(soit 1.524.894€), voté à l'Assemblée générale des actionnaires le 22 juin 2018. Le renforcement du bilan par l'augmentation des fonds propres offre des possibilités de financement d'investissements, notamment pour des acquisitions.

L'endettement net représente 5,5% descapitaux propres au 30 juin 2018, en diminution par rapport au 30 juin 2017.

Événements récents et perspectives 2018

Le premier et second semestre de l'exercice marquent une progression par rapport au premier et second semestre de l'exercice précédent. Les ventes aux mois de juin et juillet ont de nouveau atteint leur niveau le plus élevé depuis la création du Groupe.

Nous sommes confiants dans le dépassement de notre prévision de 230 M€ de chiffre d'affaires.

Notre groupe reste ouvert à des opportunités de croissances externes en France et en Europe.

Prochain rendez-vous : le 26 octobre 2018 après bourse-CA 3ème trimestre 2018

À propos de DLSI :

Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées sur l'ensemble du Grand Est de la France, de Dunkerque à Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence-Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

Présent dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.

Coté sur le marché EuronextGrowth d'EuronextParis depuis 2006, le Groupe a réalisé 215,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017.

Suivez notre actualité en direct : @DLSI_Officiel

ISIN FR0010404368 - MNEMONIQUE : ALDLS

Contact DLSI :

- Financier : Raymond DOUDOT / Jean Marie NANTERN / Anne Marie ROHR-tél : 03 87 88 12 80

- Communication : Maël LE NINAN-communication@groupedlsi.com