DLSI : Groupe DLSI - Comptes sociaux 2019

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SOCIETE D.L.S.I. SA SA AU CAPITAL DE € 5 082 980 EUROS SIRET 389 486 754 00283 Avenue Jean Eric Bousch CS 40163 57603 FORBACH CEDEX Comptes sociaux 2019 D.L.S.I. AVENUE JEAN ERIC BOUSCH Durée N: 12 57600 FORBACH Durée N-1: 12 BILAN ACTIF Brut Amort. prov. 31/12/2019 31/12/2018 Capital souscrit non appelé Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires 635 173 528 832 106 341 164 602 Fonds commercial 24 514 606 30 450 24 484 156 24 484 156 Autres immobilisations incorporelles 785 000 324 000 461 000 573 000 Avances et acomptes sur imm. incorporelles Terrains Constructions Inst. techniques, mat. outillage industriel Autres immobilisations corporelles 2 730 845 2 482 654 248 190 290 763 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées Autres participations 7 699 924 7 699 924 7 699 924 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts 2 145 657 2 145 657 3 323 875 Autres immobilisations financières 305 962 305 962 307 169 Total de l'actif immobilisé 38 817 169 3 365 936 35 451 232 36 843 491 Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commande Clients et comptes rattachés 33 471 117 236 820 33 234 296 36 226 207 Autres créances 17 917 179 48 800 17 868 379 19 279 854 Capital souscrit et appelé, non versé VMP (dont actions propres) 204 981 78 144 126 837 121 185 Disponibilités 3 366 235 3 366 235 2 427 213 Charges constatées d'avance 497 311 497 311 602 655 Total de l'actif circulant 55 456 826 363 764 55 093 061 58 657 115 Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations Ecart de conversion actif Total de l'actif 94 273 995 3 729 701 90 544 294 95 500 607 Droit au bail 67 432 Immo. à - un an 2 451 620 Part à + un an 15 183 460 Immobilisations Stocks Créances D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 BILAN PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 Capital social ou individuel (dont versé) 5 082 980 5 082 980 5 082 980 Primes d'émission de fusion, d'apport, ... 3 889 945 3 889 945 Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) Réserve légale 508 298 508 298 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours) Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants) 29 925 294 26 697 607 Report à nouveau 4 329 225 5 753 837 Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées 129 171 129 171 Total des capitaux propres 43 864 914 42 061 840 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total des autres fonds propres Provisions pour risques 310 637 314 637 Provisions pour charges 520 531 411 825 Total des provisions pour risques et charges 831 168 726 462 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 004 946 13 947 716 Emprunts et dettes financières divers 9 076 337 7 630 012 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 089 378 1 424 712 Dettes fiscales et sociales 27 822 219 28 641 408 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 850 928 1 067 282 Produits constatés d'avance 4 400 1 172 Total des dettes 45 848 211 52 712 305 Ecart de conversion passif Total du passif 90 544 294 95 500 607 Ecart de réévaluation incorporé au capital Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) écart de réévaluation libre réserve de réévaluation (1976) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 43 897 922 42 313 429 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP 2 075 822 6 049 455 D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 31/12/2019 31/12/2018 France Exportation Total Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services 151 365 976 5 281 977 156 647 954 159 069 510 Chiffres d'affaires nets 151 365 976 5 281 977 156 647 954 159 069 510 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 022 484 4 388 008 Autres produits 6 689 5 182 Total des produits d'exploitation 160 677 128 163 462 700 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 220 501 223 412 Variation de stocks (marchandises) Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 8 092 293 8 629 042 Impôts, taxes et versements assimilés 5 179 945 5 572 509 Salaires et traitements 108 325 544 110 414 815 Charges sociales 29 105 153 29 418 775 Sur immobilisations : Dotations aux amortissements 182 886 221 727 Dotations aux provisions Sur actif circulant : Dotations aux provisions 138 930 61 402 Pour risques et charges : Dotations aux provisions 354 706 250 000 Autres charges 1 569 125 1 637 973 Total des charges d'exploitation 153 169 086 156 429 660 Résultat d'exploitation 7 508 041 7 033 040 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations 718 148 150 490 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 50 671 Reprises sur provisions et transferts de charges 5 652 1 935 Différences positives de change 1 232 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers 725 083 153 097 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 355 821 576 897 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières 355 821 576 897 Résultat financier 369 261 - 423 800 Résultat courant avant impôts 7 877 302 6 609 240 D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 403 349 529 532 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 24 178 Total des produits exceptionnels 403 349 553 710 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 462 844 941 763 Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 112 000 112 000 Total des charges exceptionnelles 574 844 1 053 763 Résultat exceptionnel - 171 494 - 500 053 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 1 124 030 Impôts sur les sociétés 2 252 553 355 349 Total des produits 161 805 560 164 169 508 Total des charges 157 476 335 158 415 670 Bénéfice ou perte 4 329 225 5 753 837 Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier 7 535 7 418 - crédit-bail immobilier - charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d'intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges 3 602 294 4 015 655 - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences 625 979 816 691 - primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives obligatoires Détail des produits et charges exceptionnels Charges except. Produits except. Rentré sur créances irrécouvrables Retour à meilleure fortune GMBH Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Charges antérieures Produits antérieurs REINTEGRATION TP 2011 2015 NON RECUPERE 65 173 DOMMAGES ET INTERETS AFF ZEKKAN 13 022 DIVERS 209 847 328 579 CARPA AFF DE SOSA 41 307 REGUL URSSAF TAUX AT 27 183 D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE N° SIRET 38948675400283 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Charges Produits antérieures antérieurs REINTEGRATION TROP PAYES 2011- 2015 NON RECUPERER 65173.00 DOMMAGES ET INTERETS AFF ZEKKAN 13022.00 CARPA AFF DE SOSA 41307.00 REGULARISATION DIVERSES 209847.00 REGUL URSSAF TAUX AT 27183.00 REGUL COMPTES ANTERIEURS 328579.00 SOCIETE D.L.S.I. SA SA AU CAPITAL DE € 5 082 980 EUROS SIRET 389 486 754 00283 Avenue Jean Eric Bousch CS 40163 57603 FORBACH CEDEX ANNEXE AU BILAN Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 établis en euros et caractérisés par les données suivantes : - Total du bilan ..........………... : 90 544 294.33 € - Total des produits du compte de résultat ... : 161 805 560.53 € - Résultat de l'exercice ……........ : 4 329 225.12 € L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier au 31 Décembre 2019. Les notes ou tableaux, dont un récapitulatif figure ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis en date du 31/12/2019 par la Directrice Financière. ANNEXE - NOTE N° 01 REGLES ET METHODES COMPTABLES (Code de commerce : Article 9, 11 - décret n° 83.1020 : articles 7, 21 et 24) Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Plan comptable général, homologué par le règlement n°2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) ainsi que par les règlements ultérieurs (2015-06 et 2016-07) venant en modifier certains articles. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation Permanence des méthodes Indépendance des exercices Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Changement de méthode comptable : Aucun changement de méthode comptable sur l'exercice. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée de vie prévue : Agencements et aménagements ......... : L 10 % à 20 % Installations techniques............. : L 10 % Matériel et outillage industriels ... : L 20 % Matériel de transport ............... : L 25 % Mobilier et matériel de bureau ..... : L 20 % à 33 1/3 % Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement. La valeur brute est constituée par le coût d'achat et les frais accessoires. La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à la valeur d'utilité estimée à partir d'éléments de rentabilité et de flux prévisionnels de trésorerie. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée de la différence entre la valeur brute et la valeur d'inventaire. Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires, frais d'actes ou commissions) des titres de participations sont fiscalement incorporés au prix de revient des titres et amortis sur 5 ans au titre des amortissements dérogatoires. Les frais sont comptablement incorporés au coût d'entrée des titres. Fonds commerciaux : Pour les fonds commerciaux, la valeur recouvrable est estimée à chaque date de clôture. Lorsque les actifs testés ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants, le plus petit groupe d'actifs incluant l'actif testé qui génère des flux de trésorerie indépendants est alors testé (unité génératrice de trésorerie). Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d'un actif ou de son unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable, la plus élevée de la valeur d'utilité et de la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La valeur d'utilité de l'unité génératrice de trésorerie est déterminée sur la base d'une actualisation des flux de trésorerie générés par l'unité génératrice de trésorerie. Ces flux de trésorerie ont été déterminés sur les bases suivantes : le prévisionnel 2020, année de référence, établi par les commerciaux et validé par la direction,

le résultat de l'agence sur les années passées pour estimer le % de rendement à venir

une actualisation de 10,00% et une progression du chiffre d'affaires estimée pour les années suivant l'année de référence. Au-delà de 2023, la société a appliqué un taux d'inflation de 1.5% aux projections de flux de trésorerie. Les tests de perte de valeur sont effectués au niveau de chaque unité génératrice de trésorerie. Ces dernières ont été alignées sur des regroupements d'agences par zone géographique. Les pertes de valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Une perte de valeur comptabilisée au titre d'une unité génératrice de trésorerie est affectée d'abord à la réduction de la valeur comptable du fonds de commerce, puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l'unité au prorata de la valeur comptable de chaque actif de l'unité. Les tests de dépréciation réalisés à fin 2019 intègrent une hypothèse d'augmentation de l'activité globale en 2020 supérieure à 5,8 %. Sur la base des tests de dépréciation effectués à fin 2019, aucune unité génératrice de trésorerie ne nécessite de dépréciation de ses actifs. Créances & dettes Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable. Pour les opérations de mobilisation de créances, la société, considérant qu'il s'agit d'un seul et même compte de trésorerie, comptabilise globalement ces opérations. Information sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) Depuis le 1erjanvier 2019, le crédit d'impôts pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été transformé en un allègement de cotisations sociales pérennes et à effet immédiat. Opérations en devises Si de telles opérations ont eu lieu, les charges et produits sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques. ANNEXE - NOTE N° 02 ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE (Décret n° 83.1020 : article 24) Ces informations sont données par le tableau 2054 N ci-joint. ANNEXE - NOTE N° 03 ETAT DES AMORTISSEMENTS (Décret n° 83.1020 : article 24) Ces informations sont données par le tableau 2055 N ci-joint. ANNEXE - NOTE N° 04 ETAT DES PROVISIONS (Décret n° 83.120 : article 24) Cette information est fournie dans le tableau 2056 N ci-joint, qui reprend les provisions pour risques et charges ainsi que les provisions pour dépréciation. Les provisions pour risques et charges sont constituées par l'indemnité de départ à la retraite (IDR), une provision pour des litiges prudhommaux et pour un litige avec l'URSSAF. Pour le calcul de l'IDR, il s'agit d'une méthode prospective avec calcul des droits au jour de la retraite ramené au prorata des droits acquis avec l'ancienneté au jour de la clôture. Le calcul est réalisé individuellement pour chaque salarié. Ce calcul tient compte des paramètres financiers suivants : âge de départ 65 ans

turn-over 2,75 %

2,75 % augmentation moyenne annuelle des salaires 1 %

taux d'actualisation 0,85 %

charges sociales 40 %

tableau de mortalité différent pour les hommes et les femmes (TH002 et TF0002) Au 31 décembre 2019, la valeur de l'engagement des indemnités de fin de carrière de la société DLSI SA s'élève à 915 K€. Dans les comptes, un montant de 521 K€ est comptabilisé à la clôture au titre d'une provision pour indemnité de départ en retraite. La société a étalé sur la durée résiduelle d'activité des salariés le coût des services passés lié à l'écart d'expérience constaté sur l'exercice, soit sur 12 ans. D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 IMMOBILISATIONS 31/12/2018 Augmentations Diminutions 31/12/2019 réévaluation Immo. au Réévaluation. Acquisitions, par virements par cessions à Valeur brute Réévaluation Immobilisations incorporelles début de pratiquée dans créations de des immo. légale l'exercice l'exercice viremts de poste à poste tiers à fin exercice poste à poste Frais d'établist. développement Autres postes 25 924 279 10 500 25 934 779 Immobilisations corporelles Terrains Constructions : - sur sol propre dont composants - sur sol d'autrui dont composants Insts gales, agenct. et aménagt. const dont composants Insts tech., matériel et outillage indus dont composants Autres immobilisations corporelles: - instal. gén, agenc, aménagts divers 1 626 938 36 971 11 169 1 652 740 - matériel de transport 211 432 211 432 - matériel de bureau et info, mobilier 845 198 34 580 13 107 866 671 - emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Total immobilisations corporelles 2 683 570 71 552 24 276 2 730 845 Immobilisations financières Participations évaluées Autres participations 7 699 924 7 699 924 Autres titres immobilisés Prêts et autres immo. financières 3 631 044 24 087 1 203 512 2 451 620 Total immobilisations financières 11 330 968 24 087 1 203 512 10 151 544 Total général 39 938 818 106 139 1 227 788 38 817 169 D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 AMORTISSEMENTS Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques Immobilisations amortissables Amortissements Augmentations : Diminutions Amortissements début exercice dotations exercice fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles 702 521 180 760 883 282 Terrains Constructions : - sur sol propre - sur sol d'autrui inst. gales, agencts aménagts des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles : - inst. gales, agencements, aménagts divers 1 491 229 50 145 11 169 1 530 204 - matériel de transport 124 217 27 603 151 820 - matériel de bureau et informatique, mobilier 777 360 36 376 13 107 800 629 - emballages récupérables et divers Total 2 392 806 114 125 24 276 2 482 654 Total général 3 095 327 294 886 24 276 3 365 936 Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires DOTATIONS REPRISES Mouvements Immobilisations nets des Différentiel de Mode Amortissement Différentiel de Mode Amortissement amortissables durée, autres dégressif fiscal except. durée, autres dégressif fiscal except. amortissements Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 fin exercice Frais d'établissement Autres immo. incorporelles Terrains Constructions : - sur sol propre - sur sol d'autrui Inst. géné., agencts, aménag. Inst. techniques, mat. et outil. Autres immobilisations corporelles: - inst. générales.,agenc.,aménag. div. - matériel de transport - mat. bureau, informatique, mobilier. - emballages récupérables, divers Total Frais acquisitions titres participation Total général Total général non ventilé Total général non ventilé Total général non ventilé Mouvements de l'exercice affectant les charges Montant net Augmentations Dotations de Montant net réparties sur plusieurs exercices début exercice l'exercice fin exercice Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Nature des provisions Montant début Augmentations: Diminutions Montant en fin d'exercice dotations exercices d'exercice Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires 129 171 129 171 - dont majoration exceptionnelle de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées Total provisions réglementées 129 171 129 171 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretiens et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 726 462 354 706 250 000 831 168 Total provisions risques et charges 726 462 354 706 250 000 831 168 Provisions pour dépréciation: - sur immobilisations incorporelles - sur immobilisations corporelles - sur immo. des titres mis en équivalence - sur immo. des titres de participation - sur autres immobilisations financières - sur stocks et en cours - sur comptes clients 268 080 138 930 170 190 236 820 Autres provisions pour dépréciation 132 596 5 652 126 944 Total provisions pour dépréciation 400 677 138 930 175 843 363 764 Total général 1 256 310 493 636 425 843 1 324 104 Dont dotations - d'exploitation 493 636 420 190 et reprises - financières 5 652 - exceptionnelles 112 000 Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice ANNEXE - NOTE N° 05 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES (Décret n° 83.1020 : article 24) Ces renseignements figurent dans le tableau 2057 N ci-joint. Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédits, sont notamment constitués : D'un montant de 1 494 K€, représentant une mobilisation de créances qui est garantie par le poste clients pour un montant de créances de 29 934 K€. De 4 927 K€ d'emprunts auprès des établissements bancaires. ANNEXE - NOTE N° 06 FONDS COMMERCIAUX (Décret n° 83.1020 : article 19) Les fonds commerciaux inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 2019 sont les suivants : Montants en € Valeur Dépréciation Valeur brute nette DROIT AU BAIL REIMS 33 894 0 33 894 DROIT AU BAIL LONGWY 10 671 0 10 671 DROIT AU BAIL ROUEN 22 867 0 22 867 FONDS DE COMMERCE ALSACE 492 980 30 450 462 530 FONDS DE COMMERCE ILE DE France 7 580 825 0 7 580 825 FONDS DE COMMERCE NORD 1 526 009 0 1 526 009 FONDS DE COMMERCE LORRAINE 768 148 0 768 148 FONDS DE COMMERCE RHONE ALPES 5358771 0 5 358 771 FONDS DE COMMERCE NORMANDIE 2 326 766 0 2 326 766 FONDS DE COMMERCE PICARDIE 2 138 103 0 2 138 103 FONDS DE COMMERCE PACA 4 255 568 0 4 255 568 FONDS DE COMMERCE CLIENTELE R-A 728 000 267 000 461 000 FONDS DE COM CLIENTELE PICARDIE 21 000 21 000 0 FONDS DE COMMERCE CLIENTELE 36 000 36 000 0 PACA TOTAL 25 299 602 354 450 24 945 152 D.L.S.I. Clôture au: 31/12/2019 ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE Etat des créances Montant brut A un an au plus A plus d'un an Créances rattachées à des participations Prêts 2 145 657 2 145 657 Autres immobilisations financières 305 962 305 962 Clients douteux ou litigieux 550 989 270 228 280 761 Autres créances clients 32 920 127 32 920 127 Créance représentative de titres prêtés - provision pour dépréciation ant. constituée Personnel et comptes rattachés 54 210 54 210 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 418 751 418 751 - Impots sur les bénéfices 13 156 518 2 979 600 10 176 918 Etat et autres - TVA 365 070 365 070 collectivités publ. - Autres impots, taxes vers. assimilés - Divers Groupes et associés 3 660 053 3 660 053 Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres) 262 575 262 575 Charges constatées d'avance 497 311 497 311 Total général 54 337 228 43 879 549 10 457 679 Montant des - prêts accordés en cours d'exercice - remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) Etat des dettes Montant brut A un an au plus A plus d'un an et A plus de 5 ans 5 ans au plus Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes - à 1 an max. à l'origine 7 002 777 5 052 488 1 950 289 auprès étbts crédit - à plus 1 an à l'origine 2 169 2 169 Emprunts et dettes financières divers 694 468 694 468 Fournisseurs et comptes rattachés 1 089 378 1 089 378 Personnel et comptes rattachés 11 646 811 11 646 811 Sécurité sociale et organismes sociaux 5 871 165 5 871 165 - Impôts sur les bénéfices 84 219 84 219 Etat et autres - TVA 8 180 669 8 180 669 collectivités - Obligations cautionnées publiques - Autres impôts, taxes 2 039 353 2 039 353 et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 8 381 869 8 381 869 Autres dettes 850 928 850 928 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance 4 400 4 400 Total général 45 848 211 43 897 922 1 950 289 Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques ANNEXE - NOTE N° 07 PRODUITS A RECEVOIR (Décret n° 83.1020 : article 23) Comptes de tiers 4387 Organismes sociaux à Recevoir 381 878 4487 Etat produits à recevoir ……………………………….. 0 4687 Produits à recevoir sur débiteur et créditeurs divers….. 5 303 Comptes financiers 5187 Intérêts courus à recevoir ……………………………. 34 ------------ T O T A L …………………….. 387 215 € ================================== ANNEXE - NOTE N° 08 CHARGES A PAYER (Décret n° 83.1020 : article 23) MONTANT DES CHARGES A PAYER MONTANT EMPRUNTS & DETTES RATTACHEES A LA PARTICIPATION DES SALARIES 168840 Intérêts courus sur emprunts et dettes assimilées ............................. 2 169 168860 Intérêts courus sur dettes rattachées à la Participation ................... 172 515 COMPTES DE TIERS 4081 Fournisseurs - factures non parvenues... 266 928 4084 Fournisseurs d'immobilisations, factures non parvenues .................. 0 4088 Fournisseurs - intérêts courus ......... 4282 Dettes provisionnées pour congés à payer 928 607 4283 IFM due……………………………………………………. 614 010 4284 Dettes provisionnées pour participation des salariés ............. 1 124 030 4286 Personnel - autres charges à payer ..... 3 361 199 4380 Charges à payer aux organismes sociaux …………………………. 1 780 546 4486 Charges à payer à l'état.............…………………………………… 1 998 015 4588 Intérêts courus sur opérations faites en commun avec un G.I.E. associé 4686 Charges à payer sur débiteurs et créditeurs divers ........................... 3 130 COMPTES FINANCIERS 5186 Intérêts courus à payer (banques, étab. financiers et assimilés) ... 6 101 T O T A L ........... 10 082 566 € Les intérêts courus des comptes courants, ont fait l'objet d'une facturation au 31/12/2019, concernant les sociétés du groupe les montants débiteurs ou créditeurs ont été rémunérés sur la base de 1 ,32 % l'an. ANNEXE - NOTE N° 09 CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (Décret n° 83.1020 : article 23) 4860 Charges constatées d'avance 497 311 € ANNEXE - NOTE N° 10 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE (Décret n° 83.1020 : article 23) NEANT ANNEXE - NOTE N° 11 ECARTS DE CONVERSION (Décret n° 83.1020 : article 24) Néant ANNEXE - NOTE N° 12 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL (Décret n° 83.1020 : article 24) ACTIONS / PARTS SOCIALES NOMINALE NOMBRE VALEUR - composant le capital social au début de l'exercice……. 2 541 490 2 - remboursées pendant l'exercice………………………. 0 n.a. - composant le capital social en fin d'exercice .............. 2 541 490 2 ANNEXE - NOTE N° 13 CREDIT-BAIL (Décret n° 83.1020 : article 53) CREDIT BAIL MOBILIER Eléments non significatifs. CREDIT BAIL IMMOBILIER Néant ANNEXE - NOTE N° 14 ENGAGEMENTS FINANCIERS (Décret n° 83.1020 : article 24) ENGAGEMENTS DONNES MONTANT Effets escomptés non échus ..................... 0 € Avals et cautions .............................. Néant Engagements en matière de pensions ............. 915 000 € Nantissement de fonds de commerce …………………. Néant Nantissement de Titres………………………………… Néant ENGAGEMENTS RECUS Garanties d'actif et de passif Suite à l'acquisition de la société EMO France en juin 2017, le précédent actionnaire (société AFIRC et Mr Xavier CHARCOSSET à titre personnel) a consenti des garanties d'actif et de passif. Une garantie autonome de paiement nous a été remise avec les montants suivants : Une somme de 1 000 000 € valable du 9 juin 2017 au 8 juin 2018

Une somme de 750 000€ valable du 9 juin 2018 au 8 juin 2019

Une somme de 500 000€ valable du 9 juin 2019 au 30 juin 2020 DLSI SA a une garantie financière délivrée par BNP PARIBAS pour un montant de 12 277 492.20 €. ANNEXE - NOTE N° 15 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (Décret n°83.1020 : article 24) SA DLSI DLSI PEMSA MARINE DLSI TERCIO Luxembourg Gmbh SA INT. POLSKA Capital 300 000 50 000 92 132 100 000 46 810 100 000 Réserves et 3 978 254 88 631 4 690 289 61 538 389 989 704 158 report à nouveau Situation 4 278 253 138 631 4 782 421 161 538 436 799 804 158 comptable nette Quote-part 100 100 88,9 51 50 100 de capital détenu Avances 137 637 1 529 021 2 039 665 consenties Avances 6 321 513 116 390 41 931 reçues Engagements 100 000 donnés Engagements 0 reçus Chiffre 5 236 986 894 855 0 472 873 6 755 151 d'affaires HT Résultats 183 390 55 797 691 388 - 1 251 - 34 458 251 574 Dividendes 0 0 640 432 0 0 30 000 distribués ANNEXE - NOTE N° 16 ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS Poste s Entreprises liées Participations Participations 0 7 680 820 Créances sur Participations 0 5 655 280 Dettes financières 1 900 372 6 479 817 Fournisseurs 0 0 Clients et comptes rattachés 0 553 108 Produits de Participations 0 670 432 Autres dettes 0 0 Charges financières 0 97 710 Produits financiers 0 45 314 ANNEXE - NOTE N° 17 CAPITAUX PROPRES Nbre Actions Capital Réserves Provisions Résultat Ex. Capitaux Dividendes réglementées Propres versés Capitaux propres au 31/12/2018 2 541 490 5 082 980 31 095 851 129 171 5 753 838 42 061 840 Augmentation réduction capital sur valeur 0 0 0 0 0 0 0 nominale d'origine Affectation Résultat 4 650 660 2019 Dividendes additionnel 0 0 -421 716 0 -5 758 838 -2 541 490 2 541 490 Dividendes exceptionnel -1 016 596 Résultat 2019 0 0 0 4 329 225 4 344 564 0 Régularisation titres non 15 339 rémunérés Capitaux propres au 5 082 980 34 323 538 129 171 4 329 225 43 864 914 0 31/12/2019 2 541 490 ANNEXE - NOTE N° 18 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS • Produits exceptionnels sur opérations de gestion 403 349 € • Charges exceptionnels sur opérations de gestion 462 844 € • Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 112 000 € CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PAYS - France 151 365 976 € - Union Européenne 5 281 977 € EFFECTIF Au 31/12/2019, la société emploie 3 324 personnes (majoritairement des salariés intérimaires, CDD ou autre), dont 165 permanents. ANNEXE - NOTE N° 19 VARIATION DES IMPOTS LATENTS NATURE 01/01/2019 Variation 31/12/2019 Actif Passif Actif Passif Actif Passif Charges non déductibles temporairement A déduire l'année suivante . Participation des salariés 0 0 0 0 0 0 . Organic 224 050 0 224 703 224 050 224 703 0 . Provision pour perte de change 0 0 0 0 0 0 . Ecart de conversion actif 0 0 0 0 0 0 . Provision sur titres 83 796 0 0 5 652 78 144 0 . Déficits Fiscaux reportables 0 0 0 0 0 0 A déduire ultérieurement . Provision IFC 411 825 0 520 531 411 825 520 531 0 . Autres 0 0 0 0 0 0 719 671 0 745 234 641 527 823 378 Impôt correspondant (taux 31 %) 255 247 CREDIT IMPOT FUTUR 255 247 ANNEXE - NOTE N° 20 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES En € EY Account Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés. 41 000 41 000 Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes 0 0 Total 41 000 41 000 EVENEMENTS POST-EXERCICE En France, l'épidémie de coronavirus COVID-19 donne lieu à de multiples mesures préventives (confinements, quarantaines, suspension des déplacements et événements professionnels…) pour en limiter la propagation. Les mesures actuelles et à venir, compte tenu du caractère évolutif de la situation, sont susceptibles d'avoir des conséquences significativement défavorables sur les revenus, la performance financière ainsi que les actifs et passifs de la société. la date d'arrêté des états financiers par le Directoire du 15 avril 2020, dans un contexte d'épidémie de Covid-19, l'impact de celle-ci sur la situation financière du Groupe depuis le 16 mars 2020 se traduit par une baisse de 75% de son activité en France et de 85% à l'international. Il est encore difficile d'évaluer l'impact global sur l'année dans la mesure où celui-ci dépendra de la durée de l'épisode viral et de la vitesse à laquelle l'activité reprendra après cet événement. La Sté DLSI SA a publié ce contenu, le 23 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

