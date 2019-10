DLSI : Groupe DLSI - Rapport Financier Semestriel 30 juin 2019 0 10/10/2019 | 22:33 Envoyer par e-mail :

Chez DLSI, les contrats retraités concernent les actifs immobiliers et les véhicules.

L'application de cette norme dans les comptes consolidés IFRS a pour conséquence une augmentation de l'actif au 1 er semestre 2019 de 3,8 M€ ainsi qu'une augmentation des dettes financières du même montant. Perspectives pour le second semestre 2019 Un bon niveau d'activité, dans un contexte plus exigeant, se poursuit en ce début de second semestre et devrait être bénéfique pour les résultats à venir du Groupe. Le Groupe DLSI poursuit sa croissance au second semestre et reste confiant sur sa capacité à atteindre son prévisionnel de 240 M€ de chiffres d'affaires. La marge opérationnelle et la marge nette sont conformes aux attentes. Aucun évènement important, postérieur à la clôture et susceptible de remettre en cause les comptes du premier semestre 2019, n'est intervenu. Calendrier des publications financières 2019 Publication du chiffre d'affaires du 3èmetrimestre, le 25 octobre 2019 (après bourse) 3 1) Compte de résultat consolidé Groupe DLSI État du résultat global consolidé chiffres en euros 2019 2018 2018 du 01/01/2019 du 01/01/2018 du 1/1/2018 au 30/06/2019 au 30/06/2018 au 31/12/2018 valeur % CA valeur % CA valeur % CA Chiffre d'affaires 111 361 113 100,00 109 668 231 100,00 230 161 018 100,00 Charges externes -5 589 600 -5,02 -5 463 404 -4,98 -11 540 017 -5,01 Charges de personnel -99 831 953 -89,65 -98 179 046 -89,52 -205 791 282 -89,41 Impôts et taxes et versements assimilés -1 677 098 -1,51 -1 910 517 -1,74 -3 621 621 -1,57 Dotations - Reprises des Provisions 65 945 0,06 92 181 0,08 -1 448 0,00 Autres produits et charges d'exploitation 1 069 316 0,96 1 011 972 0,92 1 986 324 0,86 Résultat opérationnel avant 5 397 723 4,85 5 219 417 4,76 11 192 974 4,86 amortissements Amortissements -277 072 -0,25 -350 673 -0,32 -385 284 -0,17 Résultat opérationnel 5 120 651 4,60 4 868 744 4,44 10 807 690 4,70 Produits financiers divers 8 797 0,01 13 352 0,01 27 391 0,01 Charges d'intérêt -171 704 -0,15 -206 427 -0,19 -547 883 -0,24 Résultat avant impôts 4 957 744 4,45 4 675 669 4,26 10 287 198 4,47 Charge d'impôt y compris CVAE -2 319 137 -2,08 -1 171 215 -1,07 -2 967 349 -1,29 Résultat net 2 638 607 2,37 3 504 454 3,20 7 319 849 3,18 dont attribuable aux actionnaires 2 663 043 3 483 231 7 193 277 ordinaires de la société mère dont attribuable aux intérêts minoritaires -24 436 21 223 126 572 Résultat net par action en Euros 0,00 0,00 2,83 Résultat dilué par action en Euros 0,00 0,00 2,83 Nombre d'actions 2 541 490 2 541 490 2 541 490 Résultat net 2 638 607 3 504 454 7 319 849 Autres éléments du résultat global 73 898 239 592 -116 494 de la période Effet impôt des autres éléments 0 0 0 du résultat global de la période Résultat global de la période 2 712 505 3 744 046 7 203 355 dont attribuable aux actionnaires 2 701 655 3 728 889 7 071 429 ordinaires de la société mère dont attribuable aux intérêts minoritaires 10 850 15 157 131 926 4 2) Bilan consolidé résumé Groupe DLSI État de la situation financière consolidée Exercice clos le 30 juin 2019 chiffres en euros au 30/06/2019 au 30/06/2018 Variation ACTIF Goodwill 31 925 481 30 528 206 1 397 275 Immobilisations incorporelles 1 087 159 1 041 098 46 061 Immobilisations corporelles 4 536 733 647 763 3 888 970 Actifs financiers 43 259 44 432 -1 173 Actifs d'impôts différés 145 321 221 952 -76 631 Autres Actifs non courants 1 108 193 1 190 332 -82 139 Total de l'Actif non courant 38 846 146 33 673 783 5 172 363 Clients et comptes rattachés 52 870 860 56 235 979 -3 365 119 Autres créances 19 557 540 19 953 475 -395 935 Actifs financiers courant 0 Trésorerie 7 207 953 4 159 200 3 048 753 Total de l'actif courant 79 636 353 80 348 654 -712 301 Actifs en vue d'être cédés 0 0 0 Total de l'actif 118 482 499 114 022 437 4 460 062 chiffres en euros au 30/06/2019 au 30/06/2018 Variation PASSIF Capital 5 082 980 5 082 980 0 Réserves consolidées 38 999 043 34 407 428 4 591 615 Résultat de l'exercice 2 663 043 3 483 231 -820 188 Capitaux Propres part du groupe 46 745 067 42 973 639 3 771 428 Intérêts minoritaires 748 509 726 426 22 083 Capitaux Propres 47 493 576 43 700 065 3 793 511 Provisions non courantes 458 561 502 974 -44 413 Impôts différés passifs 67 083 14 325 52 758 Emprunt obligataire 0 0 0 Emprunts et dettes financières 3 405 127 4 231 313 -826 186 Passifs non courants 3 930 771 4 748 612 -817 841 Provisions d'exploitation 434 997 280 409 154 588 Emprunt obligataire 0 0 0 Emprunts et dettes financières 18 486 423 16 217 301 2 269 122 Fournisseurs et rattachés 3 666 517 3 068 252 598 265 Dettes fiscales et sociales 43 948 870 44 053 340 -104 470 Autres dettes 521 345 1 954 458 -1 433 113 Passifs courants 67 058 152 65 573 760 1 484 392 Passifs en vue d'être cédés 0 Total Capitaux Propres et Passif 118 482 499 114 022 437 4 460 062 5 3) Etat résumé des variations des capitaux propres Nombre Résultat Part du Part hors Capitaux En Ke Capital non d'actions groupe groupe propres distribué Capitaux Propres IFRS au 31/12/2017 2 541 490 5 082 980 35 686 664 40 769 644 743 894 41 513 539 Dividendes versés -1 637 098 -1 637 098 -33 171 -1 670 269 Résultat net de l'exercice 2018 7 193 277 7 193 277 126 572 7 319 849 Autres éléments du résultat global 234 052 234 052 5 354 239 406 Capitaux Propres IFRS au 31/12/2018 2 541 490 5 082 980 41 476 895 46 559 875 842 649 47 402 525 Dividendes versés -2 541 490 -2 541 490 -79 964 -2 621 454 Résultat net de l'exercice au 30/06/2019 2 663 043 2 663 043 -24 436 2 638 607 Autres éléments du résultat global 63 639 63 639 10 259 73 898 Capitaux Propres IFRS au 30/06/2019 2 541 490 5 082 980 41 662 087 46 745 067 748 508 47 493 575 4) Etat résumé des flux de trésorerie Rubriques 30/06/2019 30/06/2018 Résultat net consolidé 2 639 3 504 +/- Dotations nettes aux amort. Et prov. 244 259 +/- Plus et moins values de cession 0 0 2 883 3 763 + Coût de l'endettement financier net 163 193 +/- charge d'impôt (y compris impôts différés) 5 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endet. 3 050 3 956 - impôt versé 0 0 +/- variation du B.F.R. lié à l'activité -2 061 -9 216 +/- Autres flux générés par l'activité 0 0 = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNERÉ PAR L'ACTIVITÉ (D) 989 -5 260 - décaissements liés aux acquisitions d'immob. Corp. Et incorp. -579 -91 + Encaissements liés aux remboursement de prêts 22 -122 +/- Coût nets des regroupements d'entreprises 0 2 499 + dettes envers les cédants des entreprises acquises 0 0 +/- incidence des variations de périmètre 0 0 +/- décaissements nets s/acquis 0 0 = FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INV.(E) -556 2 286 - dividendes versés au cours de l'exercice -2 621 -1 605 + sommes reçues des actionnaires lors d'augment. 0 + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 0 0 - Remboursements d'emprunts -1 485 -1 015 - Intérêts financiers nets versés -163 -193 +/- Variation des encours liée aux factor 1 416 2 324 +/- Variation des comptes courants -2 581 +/- Variation taux de change 72 0 = FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINAN.(F) -2 784 92 = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE H=(D+E+F) -2 351 -2 882 TRÉSORERIE D'OUVERTURE 9 559 7 041 TRÉSORERIE DE CLOTURE 7 208 4 159 dont trésorerie et équivalent de trésorerie 0 0 dont découverts bancaires 0 0 6 5) Notes annexes aux états financiers intermédiaires Note 1 - Faits marquants du semestre Note 2 - Informations générales Note 3 - Principes comptables Note 4 - Goodwill Note 5 - Créances Clients Note 6 - Autres Créances Note 7 - Périmètre de consolidation Note 8 - Concours bancaires courants et trésorerie nette Note 9 - Risques et incertitudes Note 10 - Parties liées Note 11 - Evénements récents Note 1 - Faits marquants du semestre Le Groupe DLSI a continué de se positionner sur le marché du nucléaire (CEFRI) dont les besoins en personnels qualifiés sont très importants. Nous avons la certification CEFRI pour quatre de nos agences qui sont proches des centrales nucléaires. La maitrise de nos coûts se poursuit et porte ses fruits dans le maintien de nos résultats sur ce semestre. Note 2 - Informations générales Les comptes consolidés intermédiaires résumés ci-dessus, arrêtés au 30 juin 2019 n'ont pas été audités par nos commissaires aux comptes. Note 3 - Principes comptables Les principes comptables sont conformes à ceux des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils y sont décrits. Note 4 - Goodwill Les goodwill se ventilent comme suit : en € Région Valeur nette ALSACE 477 534 ÎLE-DE-FRANCE 8 490 063 LORRAINE 761 194 LUXEMBOURG 1 126 084 NORD-PAS-DE-CALAIS 1 541 842 NORMANDIE 2 213 384 PACA 4 700 773 PICARDIE 1 802 700 RHÔNES-ALPES 6 190 777 SUISSE 4 621 130 TOTAL 31 925 481 Note 5 - Créances Clients Les créances clients et comptes rattachés s'analysent comme suit : En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Clients 52 871 56 236 Dont provision 652 523 pour dépréciation Note 6 - Autres Créances Les autres créances s'analysent comme suit : En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Créances sociales 937 849 Créances fiscales 16 166 14 908 Débiteurs divers 2 454 4 197 Total 19 557 19 954 7 Note 7 - Périmètre de consolidation Au 30 juin 2019 le périmètre de consolidation est constitué des sociétés suivantes : Sociétés Siège social Date % de Nature Méthode de d'acquisition détention Juridique consolidation DLSI SA FORBACH Société mère Société mère SA Intégration globale DLSI Luxembourg SA ESCH S/ ALZETTE A 100 SA Intégration globale DLSI Gmbh KLEINBLIEDERSTROFF A 100 SARL Intégration globale PEMSA SA LUTRY (SUISSE) 01/07/2007 88,9 SA Intégration globale ASSISTEO SA LAUSANNE (SUISSE) 01/09/2016 88,9 SA Intégration globale TIRO Personnal AG ZURICH (SUISSE) 30/06/2017 88,9 AG Intégration globale MARINE Intérim FORBACH 01/02/2008 51 SAS Intégration globale DLSI POLSKA GLIWICE (POLOGNE) 01/07/2008 50 SARL Intégration globale TERCIO FORBACH 01/07/2011 100 SAS Intégration globale Note 8 - Concours bancaires courants et trésorerie nette En milliers d'euros 30/06/2019 30/06/2018 Concours bancaires 7 483 20 449 Trésorerie et équivalents 7 208 4 159 de trésorerie Trésorerie nette -275 -16 290 Note 9 - Risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes susceptibles d'influer défavorablement sur le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe sont décrits au § E du rapport de gestion du Groupe et au § 13 de l'annexe des comptes consolidés du Groupe inclus dans le rapport financier annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et mis en ligne selon la réglementation en vigueur. Les facteurs de risques décrits dans ces documents n'ont pas significativement évolué au cours du semestre écoulé. Note 10 - Parties Liées Les informations sur les parties liées décrites au § 8 de l'annexe des comptes consolidés du Groupe inclus dans le rapport financier annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes n'ont pas évolué significativement. Note 11 - Événements récents Aucun élément récent et significatif susceptible d'influer sur la situation financière du Groupe n'est intervenu depuis la clôture du 1ersemestre. 8 À propos de DLSI : Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agencespositionnées sur l'ensemble du Grand Est de la France, de Dunkerque Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence-Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne. À propos de DLSI : Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agencespositionnées sur l'ensemble du Grand Est de la France, de Dunkerque Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence-Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne. Présents dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim. Coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 230,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

