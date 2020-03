DLSI : Groupe DLSI - Résultat 2019

Le ratio d'endettement net est ramené à 20,7% (18% à l'exercice précédent). L'endettement bancaire s'élève à 19,1 M€ (18,1 M€ à l'exercice précédent) et la trésorerie à l'actif à 8,8 M€ (9,6 M€ à l'exercice précédent). L'application de la norme IFRS 16 à compter du 1erjanvier 2019 réintègre les engagements de location dans les emprunts du Groupe et génère une hausse de l'endettement financier consolidé de 6.203 k€ sur l'exercice 2019.

Les capitaux propres consolidés totaux s'élèvent à 49.730 k€ au 31 décembre 2019 et représentent 43% du total de bilan (41,6% à l'exercice précédent).

Le résultat avant impôt baisse de 6,6% et atteint 9.613 k€ (10.287 k€ à l'exercice précédent).

La progression des salaires et charges de personnel (+1,4%) provient de la dotation à la réserve de participation des salariés à hauteur de 1.223 k€ en raison de la transformation du CICE au 1erjanvier 2019 en baisse de charges sociales. Sans cette dotation, la progression des charges de personnel aurait été de 0,8%, inférieure à celle du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires International représente 31,7% du chiffre d'affaires total (30% à l'exercice précédent), et s'inscrit en hausse de 6,7% sur l'exercice.

Perspectives 2020 marquées par le Coronavirus

En France, l'épidémie de coronavirus COVID-19 donne lieu à de multiples mesures préventives (confinements, quarantaines, suspension des déplacements et événements professionnels…) pour en limiter la propagation. Les mesures actuelles et à venir, compte tenu du caractère évolutif de la situation, sont susceptibles d'avoir des conséquences significativement défavorables sur les revenus, la performance financière ainsi que les actifs et passifs de la société.

ce stade, l'impact de cette épidémie sur la situation financière du Groupe depuis le 16 mars 2020 constate une baisse de 75% de son activité en France et de 85% à l'international. Il est encore difficile d'évaluer l'impact global sur l'année dans la mesure où celui-ci dépendra de la durée de l'épisode viral et de la vitesse à laquelle l'activité reprendra après cet événement.

Dividende

Pour la première fois depuis quatorze ans, en raison de la crise sanitaire actuelle, il ne sera pas proposé de dividende lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 19 juin 2020.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre, le 30 avril 2020 (après bourse)

À propos de DLSI :

Créé en 1992, DLSI Groupe fédère un réseau de plus de 70 agences positionnées sur l'ensemble du Grand Est de la France, de Dunkerque à Lyon en incluant Paris, le Nord-Ouest et la région Provence- Alpes Côte d'Azur. DLSI Groupe est aussi implanté au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

Présents dans tous les secteurs d'activité, nous proposons toutes les solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim.

Coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris depuis 2006, le Groupe a réalisé 230,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

ISIN FR0010404368 - MNEMONIQUE : ALDLS

