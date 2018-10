DLSI : acquisition de deux sociétés en Ile de France

11/10/2018 | 12:11

DLSI fait part de l'acquisition, effectives depuis le 8 octobre, des sociétés Exelteam et MPC, consolidant le positionnement du groupe de services d'intérim et de recrutement sur le marché d'Ile de France.



'Ces acquisitions, dont le chiffre d'affaires global était de 2,3 millions d'euros en 2017, offrent une belle opportunité en matière d'implantation géographique, de diversification de clientèle et de métier', explique-t-il.



Ces sociétés situées à Paris sont spécialisées dans le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire, et répondent aux besoins en ressources humaines d'acteurs nationaux et internationaux du tertiaire.



