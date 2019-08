DLSI : réalise une acquisition en Suisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DLSI poursuit son développement international avec l’acquisition, par sa filiale Pemsa SA, d’une société en Suisse : MBT AG, située à Zürich. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. « Effective depuis le 12 août dernier, cette acquisition, dont le chiffre d’affaires était de 5 millions de francs suisses en 2018, offre une belle opportunité en termes de diversification de clientèle et de métier », explique le spécialiste de l’intérim. Elle permettra à Pemsa de dépasser les 65 millions de francs suisses de chiffre d’affaires.MBT AG est une agence active, depuis plus de 25 ans, dans la location de main-d'œuvre et dans le recrutement pour les secteurs techniques du bâtiment, en particulier dans l'installation électrique en région zurichoise.