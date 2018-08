DMS Diagnostic Medical : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’issue du premier semestre 2018, DMS Group a enregistré un chiffre d’affaires de 10,7 millions d'euros, en repli de 16%. La division DMS Imaging a vu ses ventes reculer de 19% à 10,1 millions d'euros. En son sein, les ventes en radiologies se sont inscrites en repli de 29% (contre +16% de croissance au premier semestre 2017). La commande de 1,9 million de dollars (1,6 million d'euros) pour la fourniture d'unités de radiologie à destination des hôpitaux du Ministère de la Santé égyptien n'a fait l'objet d'encore aucune facturation sur le semestre écoulé.Cette commande, remportée en début d'année, devrait être livrée et facturée au second semestre de l'exercice 2018, après réception des lettres de crédit correspondantes.Par ailleurs, les premières ventes de solutions de radiologie, tables Platinum et Optima, issues du référencement par UniHA (chiffre d'affaires minimum de 5 millions d'euros sur une période de 3 ans) débuteront au 3ème trimestre 2018.Toujours au sein de la division DMS Imaging, le pôle Ostéodensitométrie a enregistré une croissance de +33%, portée par la reprise du marché de l'ostéodensitométrie depuis plusieurs mois et notamment une activité particulièrement soutenue en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Asie.S'agissant du projet d'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense annoncé mi-mai 2018, celui-ci se poursuit. Les deux sociétés travaillent toujours à la finalisation du traité d'apport et un communiqué de presse conjoint décrira les modalités définitives de l'apport dès la signature du traité réalisée.Une fois ces termes définitifs de l'opération conclus, ce projet de rapprochement sera soumis à l'approbation des actionnaires des deux sociétés qui seront alors convoqués en assemblées générales.