DMS Diagnostic Medical : Communiqué – 24/09/2018 – Intrasense et DMS Group mettent fin à leurs négociations exclusives

Montpellier, le 24 septembre 2018 - 8h00 CEST

Intrasense et DMS Group mettent fin à leurs négociations exclusives

Intrasense (Euronext Growth - FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et créateur de Myrian®, et DMS Group (Euronext - FR0012202497 - DGM), groupe de haute technologie au service du diagnostic médical, de la santé et du bien-être, annoncent que leurs Conseils d'administration respectifs ont décidé de mettre fin aux discussions portant sur le projet d'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense, engagées depuis l'annonce du projet communiquée le 15 mai 20181.

Les discussions relatives au périmètre des activités apportées et aux modalités du rapprochement n'ont pas abouti à une conclusion favorable. En conséquence, les deux sociétés ont décidé de mettre fin aux négociations en cours.

Restant néanmoins persuadées de la pertinence d'un partenariat industriel, pouvant être bénéfique pour leurs deux activités, les deux sociétés envisagent de renforcer leurs relations commerciales au cours des prochains mois.

A propos d'Intrasense

Créée en 2004 à Montpellier, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis dans 40 pays bénéficient d'une plateforme unique et intégrée pour lire tout type d'images (IRM, scanner…).

Enrichie d'applications cliniques expertes pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d'image universelle, intégrable dans tous les systèmes d'information de santé. Intrasense compte 45 salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création. Plus d'informations sur www.intrasense.fr.

Contacts

A propos de DMS Group

Diagnostic Medical Systems Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

▪ Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

▪ DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

▪ DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint- venture. En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€.

Plus d'informations sur www.dms.com.

Contacts

DMS Group ACTUS FINANCE ACTUS FINANCE Jean-Paul ANSEL Mathieu OMNES Alexandra PRISA Président Directeur Général Relations Investisseurs Relations Presse 04 67 50 49 00 01 53 67 36 92 01 53 67 36 90

