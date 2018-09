DMS Diagnostic Medical : Communiqué – 28/09/2018 – Résultats semestriels 2018

Le 28/09/2018

Résultats semestriels 2018

Au cours de sa réunion du 26 septembre 2018, le Conseil d'administration de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) a arrêté les comptes semestriels 2018, présentés synthétiquement ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes ont été finalisées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel 2018 est disponible sur le site internet de la société, www.dms.com,dans l'Espace actionnaires.

Activité du 1er semestre 2018

A l'issue du 1er semestre 2018, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 M€, reflet d'évolutions contrastées par division :

▪ La division DMS Imaging a affiché un recul de -19% de son activité. Le pôle Ostéodensitométrie a enregistré une croissance semestrielle de +33%, portée par une activité particulièrement soutenue en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. Les ventes du pôle Radiologie sont en retard de -29% (rappel : +16% de croissance au 1er semestre 2017).

▪ DMS Biotech a enregistré une croissance semestrielle dynamique de +59%, sous l'effet d'une montée en puissance des ventes des solutions de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) à travers le monde, principalement en Europe, Asie/Océanie et Moyen-Orient.

▪ La division DMS Wellness a enregistré un chiffre d'affaires de 0,2 M€ au 1er semestre 2018, constitué de la vente des premières unités de la solution Celliss dédiée aux traitements amincissants et anticellulite, consécutivement à l'obtention du marquage CE début 2018.

Résultats financiers semestriels

Au 1er semestre 2018, la perte d'EBITDA du Groupe s'est réduite, pour s'établir à -1,0 M€ contre -1,2 M€ un an plus tôt.

▪ DMS Imaging : la division a enregistré une perte d'EBITDA semestrielle de -0,7 M€ en 2018. En dépit du recul de l'activité globale de la division, le groupe a bénéficié d'un mix activités plus favorable compte tenu de la progression du pôle Ostéodensitométrie dont les niveaux de marge sont historiquement supérieurs au pôle Radiologie.

▪ DMS Biotech : l'EBITDA du 1er semestre 2018 de la division est quasiment à l'équilibre, sous l'effet de la forte croissance de l'activité.

▪ DMS Wellness : la perte d'EBITDA s'est établie à -0,3 M€ au 1er semestre 2018. Alors que les toutes premières ventes ont débuté au cours de la période écoulée, ce montant reflète les actions de développement commercial et marketing mises en œuvre en Asie pour accélérer la commercialisation de la solution Celiss.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'est établi à -1,8 M€ au 1er semestre 2018, contre -1,9 M€ au 1er semestre 2017.

Après comptabilisation du résultat financier, stable à -0,1 M€ au 1er semestre, le résultat net consolidé ressort à -1,8 M€ à l'issue du 1er semestre 2018 contre -1,6 M€ un an plus tôt. Le résultat net part du groupe s'élève également à -1,8 M€.

Données consolidées en K€ Normes IFRS S1 2017 S1 2018 DMS Imaging S1 2018 DMS Biotech S1 2018 DMS Wellness S1 2018 Chiffre d'affaires 12 700 10 121 396 184 10 701 EBITDA1 -1 211 -724 -23 -261 -1 008 Résultat opérationnel courant -1 914 -1 374 -87 -315 - 1 776 Résultat net consolidé -1 603 -1 432 -102 -315 -1 849 1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions.

Situation bilancielle au 30 juin 2018

Au 30 juin 2018, les capitaux propres de DMS Group s'élevaient à 21,5 M€.

Les dettes financières s'établissaient à 6,4 M€, contre 5,8 M€ fin 2017. Au 30 juin 2018, les dettes financières se décomposaient comme suit : 2,4 M€ d'emprunts bancaires, 1,5 M€ d'avances conditionnées et 2,4 M€ de mobilisation de créances.

La trésorerie disponible était de 2,3 M€ au 30 juin 2018.

DMS Group précise qu'il n'a pas été fait usage, à ce jour, de la ligne de financement par émission d'ORNANE (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) avec BSA (Bons de Souscription d'Actions) attachés, qui a pour objectif de financer son développement et de lui permettre de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe le cas échéant.

Données consolidées en K€ Normes IFRS 31/12 2017 30/06 2018 Actifs non courants 12 992 14 069 Stocks 9 376 10 326 Clients 9 426 7 483 Trésorerie 4 118 2 304 Autres actifs courants 4 168 4 080 Total Actif 40 080 38 262

Données consolidées en K€ Normes IFRS 31/12 2017 30/06 2018 Capitaux propres 23 348 21 496 Passifs financiers 5 764 6 415 Autres passifs non courants 906 938 Fournisseurs 7 365 6 846 Autres dettes 2 697 2 567 Total Passif 40 080 38 262

Perspectives

Le pôle Radiologie de la division DMS Imaging devrait connaître une activité plus soutenue au 2nd semestre 2018, en particulier sur le marché français. La fin d'année devrait notamment être marquée par la livraison et la facturation, après réception des lettres de crédit correspondantes, de la commande de 1,9 MUSD (1,6 M€) remportée en début d'année pour la fourniture d'unités de radiologie à destination des hôpitaux du Ministère de la Santé égyptien. Par ailleurs, les premières ventes de solutions de radiologie, tables Platinum et Optima, issues du référencement par UniHA (chiffre d'affaires minimum de 5 M€ sur une période de 3 ans) ont débuté, comme escompté, au 3ème trimestre 2018.

A l'occasion des Journées Francophones de Radiologie (JFR), qui se dérouleront à Paris du 12 au 15 octobre 2018, DMS Group présentera sa toute nouvelle solution de modélisation 3D des membres inférieurs, complétant sa solution Biomod 3S dédiée actuellement à l'exploration du rachis. Grâce à cette nouvelle innovation, Biomod 3S permettra d'offrir une exploration fonctionnelle complète, de la statique rachidienne jusqu'aux pathologies de la hanche et du genou (prothèse, etc). Ce nouveau module, qui sera commercialisé au 1er semestre 2019, était particulièrement attendu des cliniques, hôpitaux et centre orthopédiques pour compléter la stratégie opératoire des chirurgiens.

En ostéodensitométrie, la bonne dynamique actuelle devrait se poursuivre, portée notamment par le contrat de distribution conclu avec Fujifilm Europe en 2017.

Au-delà de la poursuite de son développement sur sa division historique, le groupe tire désormais parti de la montée en puissance de ses divisions les plus récentes, qui vont constituer au fil des prochains exercices de véritables « boosters » de croissance.

Dans le domaine de la santé et du bien-être, la division DMS Wellness accélère les actions de développement pour la solution Celliss, dédiée aux traitements amincissants et anticellulite. Alors que cette solution rencontre un vif succès, principalement en Asie, l'année 2018 est avant tout consacrée à l'industrialisation de la solution, avant une montée en cadence commerciale à partir de 2019, sous l'effet des contrats de distribution conclus au Japon et en Chine, qui prévoient l'un et l'autre la commercialisation de 400 solutions au cours respectivement des trois et cinq prochaines années.

Après une première moitié d'année extrêmement dynamique (+59%), la division DMS Biotech devrait poursuivre sa croissance à un rythme soutenu au cours des prochains trimestres, sous l'effet des contrats de distribution conclus en 2017 et de l'obtention des autorisations de mise sur le marché des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux) par les autorités de santé des différents pays consécutivement aux processus d'homologation.

Parallèlement, la division poursuit ses travaux de recherche dans le traitement contre l'arthrose, pour lequel les premiers résultats à moyen terme (6 mois post-injection) de l'essai clinique en cours chez l'humain seront publiés au 2nd semestre 2018. Maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage, l'arthrose concerne 65 % des plus de 65 ans et 80 % des plus de 80 ans.

Assemblée générale annuelle

Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 septembre 2018, DMS Group a obtenu un délai supplémentaire de deux mois, expirant le 30 novembre 2018, pour la tenue de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice 2017, clos le 31 décembre 2017.

Ce report s'inscrivait dans le cadre du projet d'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense. Les deux sociétés ont annoncé le 24 septembre avoir mis fin à leurs négociations exclusives.

Le groupe informera prochainement ses actionnaires de la date de cette assemblée générale.

Calendrier financier 2018

Date Publication 15 novembre 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 (non audité) 14 février 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018 (non audité)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

▪ Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

▪ DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

▪ DMS Biotech accompagne la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses.

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture. En 2017, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27,1 M€. DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

