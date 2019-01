DMS Diagnostic Medical : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Lundi 14 janvier 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DIAGNOSTIC MEDIACL SYSTEMS (+7,18% à 1,12 euro)Diagnostic Medical Systems continue de grimper après +27,44% vendredi dernier. Et pour cause ; sa division DMS Biotech a annoncé des premiers résultats encourageants pour l'essai clinique sur l'arthrose. Portant sur 40 patients atteints d'arthrose du genou, il vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'injection d'une préparation de tissu adipeux, en comparaison de l'acide hyaluronique, dans le traitement de cette pathologie.