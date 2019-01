Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte hausse du marché SRD, Diagnostic Medical Systems Group bondit de 18,29% à 0,97 euro, sa division DMS Biotech ayant annoncé des premiers résultats encourageants pour l’essai clinique sur l’arthrose. Portant sur 40 patients atteints d’arthrose du genou, il vise à évaluer l’efficacité et la sécurité de l’injection d’une préparation de tissu adipeux, en comparaison de l’acide hyaluronique, dans le traitement de cette pathologie.Le groupe précise que la technique de traitement est rapide, peu invasive et appréciée des patients. " L'efficacité du traitement (réduction de la douleur, amélioration de la fonction et de la qualité de vie) et la durée de son effet (maintien de l'effet à un an chez les premiers patients vus en consultations 12 mois post-injection) semblent supérieures à l'acide hyaluronique ", précise DMS.Les patients ont reçu une injection de tissu adipeux ou d'acide hyaluronique, puis ont été revus à 1 semaine, 1 mois, 3 mois et 6 mois après l'injection. Les visites de suivi à 12 mois sont actuellement en cours de réalisation. Après consultation des médecins réalisant l'étude, il a décidé de communiquer les résultats intermédiaires (6 mois post-injection) en même temps que les résultats finaux (12 mois post-injection), au cours du 2ème trimestre 2019.L'arthrose, maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage, touche 65 % des plus de 65 ans et 80 % des plus de 80 ans.